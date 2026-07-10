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Fizička sprema fudbalera na Svetskom prvenstvu pod lupom je planetarne javnosti.

Uvođenje pauza za osveženje igrača na polovini svakog poluvremena na mundijalu, izazvalo je dosta kontroverzi i oprečnih mišljenja analitičara i bivših fudbalera, čak i optužbi na račun predsednik FIFA Đanija Infantina, da je to uradio iz komercijalnih razloga i ogromne zarade.

Ratko Radojičić na utakmici Albanije i Srbije u Elbasanu Foto: Fss

Iscrpljujuća sezona

O ovim temama za Kurir je govorio Ratko Radojičić jedan od najcenjenijih stručnjaka u oblasti kondicione pripreme u srpskom fudbalu. Njegovo ime se vezuje za vrhunske sportske rezultate, moderan pristup fitnesu i rad sa nekim od najvećih imena srpskog fudbala.

Deluje da je SP 2026 veliki izazov za igrače što se tiče fizičke spreme, posebno što je doplo na kraju iscrpljujuće sezone i što se igra 40 dana.

- Ono što se dešava u sadašnjosti jeste da se fudbal skriz promenio. Nema više prevelikog poseda, od igrača se traže fizička priprema i brzina. Da se igra jednostavnije, da se kraćom putanjom dolazi do golova, da se napadaju prostori bliže golu... A, sve to iziskuje veliku potrošnju ujedno i dobru fizičku pripremu igrača - govori za Kurir Ratko Radojičić i nastavlja:

1/8 Vidi galeriju Ratko Radojičić Foto: Privatna arhiva

Oporavak najvažniji

- Tokom leta igrači imaju kratku pauzu, ali i u tih mesec dana imaju programe koje moraju da prođu. Gotovo da nemaju odmor. U opticaju je ogroman novac u svim klubovima i oni nemaju emocije, ni milosti prema igračima, da ih štede jer su dobro plaćeni. Iz tog razloga probudila se svest kod igrača, da u većem delu mikrociklusa sve stavljaju na oporavak, pošto kroz samo takmičenje i utakmice imaju određenu potrošnju. Da se vratim na ono što ste me pitali. Glavni ključ cele priče je dobar oporavak!

Mnogi tvrde da fizička sprema kod velikog broja reprezentacija pada u finišu mečeva. Najbolji primer su utakmice Senegal - Belgija i Egipat - Argentina.

- Na sve to gledam malo drugačije. Savremeni fudbal traži da fudbalski kondicioni trener treba da prepozna, sve ono što se dešava na terenu, plus fitnes i teretana. Evo za utakmicu Egipta i Argentine, tu je došla do izražaja fizička priprema u završnoj fazi utakmice, ali sam više siguran da je individualni kvalitet napravio ogromnu razliku, plus selekcija igrača. Egipat je bio kompaktan, fizički savršeno spreman, ali nisu izdržali taj kvalitet koji imaju Argentinci predvođeni neverovatnim Lionelom Mesijem.

1/5 Vidi galeriju Pauza za osveženje Mundijal 2026. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pauza za hidrataciju preko potrebna

Na Mundijalu se dosta priča o tzv. pauzama za osvežavanje igrača na polovini svakog poluvremena.

- Generalno, hidratacija je mnogo bitna u vrhunskom fudbalu. Ljudi greše, misle da je to uvedeno samo iz marketinških razloga. Drugačije gledam na sve to. Igrači dolaze iz teških sezona i organizam je u stresu. Po meni to je odlična stvar, da postoji mala pauza da se igrači oporave... Ne gledam to sa one komercijalne strane, sigurno je da ima i toga, već samo sa stručne. Fudbaleri su potrošeni, klima je drugačija, a ništa se ne gubi u ta dva, ili tri minuta.

- Najvažnije je sačuvati zdravlje igrača, jer oni tokom sezone trpe nenormalne napore. Tu na pauzi spuste puls, pojedu nešto, uzmu neki napitak... Odličan potez. Vezano za te pauze, pa koliko vremena se izgubi ako se povredi neki igrač? Ili ako nešto uleti sa tribina? Ne daj Bože, da se neki igrač sruši na terenu... Da izgubimo čoveka. A, imali smo i toga, zar ne?!

00:21 Miloš Kerkez trenira kod Ratka Radojičića u Beogradu Izvor: Kurir

Rad u FSS i sa poznatim igračima

Radojičić važi za trenera "nove škole" koji se ne oslanja samo na suvoparno trčanje i bazičnu snagu, već koristi naprednu sportsku nauku.

- Pod ugovorom sam sa FSS kao koordinator mlađih kategorija za fizičku pripremu. Dugo sam u Savezu, od 2016, prošao sam sve kategorije, stigao do A tima, što je kruna mog si-vija. Na rad u reprezentaciji gledam na emotivan način, mnogo se dajem, jer to volim. Prija mi rad sa mlađim igračima, ali i onim najkvalitetnijim koji su u A timu - rekao je Ratko Radojičić i poentirao:

- Ovako, imam saradnju sa Liverpulom, gde radim na baznoj pripremi za Miloša Kerkeza... Tu su mi i Nemanja Radonjić, Filip Stevanović, Filip Stojković, Goran Čaušić, Nikola Stoiljković...