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Zlatko Dalić posle devet godina napustio je mesto selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Neuspeh na Mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD, na kojem je Hrvatska ispala u šesnaestini finala u dramatičnoj utakmici od Portugala nije mogao proći bez posledica.

Zlatko Dalić posle neuspeha na mundijalu 2026. povukao se sa mesta selektora Foto: Zou Zheng / Xinhua News / Profimedia

Preuzeo krivicu

Zlatko Dalić (59) po povratku u Zagreb odlučio je da ode sa mesta selektora, preuzevši svu odgovornost na sebe. Delovalo je da bi njegova odluka mogla da se promeni. Čak je i bivši selektor i veliki Dalićev prijatelj Igor Štimac lobirao za tako nešto, ali bez uspeha, pokazaće se kasnije. Činjenica je da fudbaleri Hrvatske na ovom Svetskom prvenstvu nisu ponovili uspehe od pre dva prethodna mundijala, na kojima su osvajali medalje.

Iako je Zlatko Dalić doneo moralnu odluku i preuzeo svu krivicu za neuspeh na sebe, treba biti iskren do kraja. Selektor Hrvatske izvukao je iz reprezentacije suvu drenovinu. Realno, najbolji fudbaler Luka Modrić je u petoj deceniji, Mateo Kovačić i Ivan Perišić su veterani, ostali mlađi igrači imaju kvalitet, ali je to daleko od onoga viđenog u Kataru, ili Rusiji.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Neizbrisiv trag

Ostavio je Zlatko Dalić iza sebe neizbrisiv trag u prethodnih devet godina. Imao ogromnu podršku domaće javnosti, a dok je bio živ Miroslav Ćiro Blažević i veliki vetar od leđa od legende fudbala u Hrvatskoj. Nema čega da se stidi Zlatko Dalić i sa mesta selektora odlazi uzdignuta čela.

Ali, ako je suditi po pisanju medija iz Hrvatske i određenih informacija iz Zagreba, deluje da čelnici Fudbalskog saveza nisu bili do kraja iskreni prema Zlatku Daliću. Uveliko se spekulisalo o imenu njegovog naslednika prethodnih nedelju dana. Nekako je u prvi plan putem medija izbio Slaven Bilić koji već dve godine nema posao i koji je bio selektor od 2006. do 2012, ali bez većih uspeha. U narednim danima trebalo bi sa Savezom da potpiše ugovor do 2028. godine.

Vraća se tamo gde je već bio - Slaven Bilić Foto: Simon Galloway, PA Images / Alamy / Profimedia

Nisu ga ispoštovali

Tamošnji mediji pišu da je Zlatko Dalić razočaran u vrh Saveza i čelnike, konkretno predsednika Marijana Kustića. Zašto? Naime, Zlatko Dalić imao je dogovor sa FS Hrvatske da u slučaju odluke da ode, predloži ime svog naslednika. Verovao je Zlatko Dalić da će Marijan Kustić i ostali čelnici slušati njegovu reč i prihvatiti predlog.

Bio je spreman Zlatko Dalić da predloži svog prvog pomoćnika Ivicu Olića i bio je ubeđen da će nekadašnji fudbaler i reprezentativac, koji mu je pomagao u stručnom štabu biti njegov naslednik. Ali... Deluje da su već odavno čelnici Saveza imali dogovor sa Slavenom Bilićem i da su samo čekali da Zlatku Daliću vide leđa.

Ivica Olić i Zlatko Dalić sarađivali su u fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Teško iskušenje za naslednika

U FS Hrvatske doneli su odluku da sada nije pravo vreme za eksperimente i trenere bez iskustva. Njihovo opravdanje zašto su izbegli predlog Zlatka Dalića je da su tražili i dobili proverenog stručnjaka, sa kojim će se plasirati na Evropsko prvenstvo 2028. godine i zadržati status u A Ligi nacija, takmičenju koje počinje u septembru.

Nikada dosad FS Hrvatske nije na mesto selektora imenovao nekog trenera koji je već bio na tom mestu. Sada su odlučili da prekrše to nepisano pravilo i poverenje ukažu Slavenu Biliću, koji se na funkciju vraća posle 14 godina.