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Kapiten reprezentacije Norveške Martin Edegor poručio je da je druženje i šala sa saigračima iz Arsenala ostavio po strani pred četvrtfinalni duel Svetskog prvenstva protiv Engleske.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Edegora u subotu u Majamiju očekuje okršaj sa klupskim saigračima Deklanom Rajsom, Bukajom Sakom, Nonijem Maduekeom i Eberečijem Ezeom, ali ističe da je fokus isključivo na utakmici.

"Nije bilo mnogo šale. Razmenio sam poneku poruku sa nekolicinom njih tokom turnira, ali svi znamo kakav kvalitet imaju. Odlično ih poznajem. To su vrhunski igrači koji nastupaju za verovatno jednu od najboljih reprezentacija na svetu. Biće to veliki izazov za nas", rekao je Edegor.

Posebne reči imao je za Deklana Rajsa, jednog od ključnih igrača u veznom redu Engleske.

"On je neko ko uvek daje maksimum za ekipu. Bori se za svaku loptu, donosi ogromnu energiju timu i pokreće ga. Može da igra u oba pravca, snažan je, odličan sa loptom i veoma kompletan fudbaler. Biće to veliki test za sve nas."

Kapiten Norveške ipak naglašava da opasnost ne dolazi samo od Rajsa.

"Ne radi se samo o Deklanu. Cela reprezentacija Engleske ima neverovatne igrače. Očekuje nas ogroman izazov, ali mu se radujemo. Nadam se da možemo da ispišemo još jednu stranicu istorije", zaključio je Edegor.