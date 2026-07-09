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Reakcije se nižu sa svih strana, a oglasio se i legendarni napadač i ikona "Selesaa" Romario, koji je potpuno "poludeo" u svojoj emisiji "Hora dos Craques" i brutalno izvređao selektora Karla Anćelotija.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Legendarni as je istakao da bi Anćelotiju uručio otkaz istog sekunda nakon poslednjeg zvižduka.

"Raskinuo bih mu ugovor još juče. Čim se završila utakmica, ušao bih u svlačionicu kao predsednik i rekao: "Hvala lepo, doviđenja". Neka ide na sud, pa ćemo videti šta će biti. Nema šanse da Anćeloti ostane selektor nakon ovog fijaska, ove sramote koju je priredio. Nešto mora da se menja, ne može ovako, j****e", grmeo je Romario

On je posebno zamerio italijanskom stručnjaku to što Brazil pod njegovom komandom nije imao nikakav identitet, niti prepoznatljivu igru po kojoj su poznati.

"Anćeloti ne može ovde da igra kao u Realu, jer je tamo bio pet godina i trenirao ih svaki dan. Ovde je imao malo vremena, a u tom kratkom periodu nije uradio apsolutno ni k***c Imamo 19 utakmica, a on je samo u dve počeo sa istih 11 igrača. Čovek je hteo da eksperimentiše na Svetskom prvenstvu, to je nedopustivo", poručio je legendarni golgeter.

Vrhunac emisije dogodio se kada je voditelj upitao Romarija šta bi rekao Anćelotiju da ga sretne lice u lice.

Rekao bih mu da se goni u p***u materinu! Rekao bih mu: "Uzmi tu j****u kartu i od**bi u Italiju – ispalio je Romario, mada je kasnije malo "spustio loptu":

"Želim da povučem ovaj deo sa psovkama, to je bilo previše grubo s moje strane. Anćeloti je ipak gospodin, pristojna i dobra osoba i nije to zaslužio. Ali bih mu svakako raskinuo ugovor i poslao ga kući."

Podsetimo, uprkos besu javnosti i legendi poput Romarija, Fudbalski savez Brazila je stao uz Anćelotija, koji ima ugovor do 2030. godine, poručivši da žele "kontinuitet" uprkos eliminaciji već u osmini finala.