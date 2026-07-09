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Pulišić ima nagnječenje kosti i sitan prelom golenjače i lisne kosti, odnosno tibije i fibule, rekao je danas izvor agencije Asošiejted pres.

Rafael Klaus na meču SAD - BiH Foto: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Očekuje se da će se Pulišić vratiti treninzima pre početka sezone u Seriji A, gde će njegova ekipa Milan u prvom kolu 23. avgusta igrati protiv Torina.

Pulišić se povredio u utorak tokom utakmice selekcije SAD protiv Belgije (1:4), u osmini finala Svetskog prvenstva, kada je u pokušaju da šutira u 52. minutu, udario u nogu kapitena protivničke ekipe Jurija Tilemansa.

On je posle toga ostao na terenu, ali je zamenjen u 59. minutu.

Pulišić nije postigao gol na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, propustio je jednu od pet utakmica selekcije zbog povrede lista, a u dva meča je ranije napustio teren.

Do sada je odigrao 90 utakmica i postigao 30 golova za SAD.

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