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Fudbaleri Francuske i Maroka od 22 časa u Bostonu igraju prvo četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Očekuje se da utakmica protekne u skladu sa imenom stadiona "Žilet".

1/12 Vidi galeriju Holandija - Maroko, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ulog je veliki - plasman u polufinale Mundijala, ali to nije glavni razlog zašto policija u Parizu strahuje od uličnog rata po završetku utakmice.

"Grad svetlosti" mogla bi da pojede tama večeras oko ponoći pošto u Francuskoj živi ogromna marokanska dijaspora.

Marokanci su posle Alžiraca druga najveća strana zajednica. Zvanično, u Francuskoj živi više od 1.5 miliona ljudi rođenih u Maroku i njihovih direktnih potomaka.

Međutim, nezvanične brojke prelaze prag od 2.5 miliona Marokanaca i njihovih potomaka.

U Parizu i širem području grada živi oko 300.000 Marokanaca.

Utakmica u Bostonu ima i istorijski predgovor. Maroko je do 1955. godine bio francuska kolonija, pa je jasno poreklo određenog distanciranja.

Tokom kasnijih decenija odnos dve države je išao linijom toplo-hladno, te je tako Maroko u jednom trenutku oduzeo vlasništvo nad oko 50 odsto privatnih firmi koje su držali Francuzi. Takođe je i francuski jezik istisnut u korist arapskog.

Maroko ima i teritorijalne probleme, pošto Zapadna Sahara traži nezavisnost od Maroka, dok Maroko nudi široku autonomiju. Francuske vlasti koje su aktuelne, podržale su stav Maroka, ali su sa druge strane najavile smanjenje broja viza marokanskim državljanima za oko 50 odsto.

Sve u svemu, biće burno na terenu, a ne bi bilo iznenađenje da se isto to ponovi na ulicama Pariza i drugih većih gradova u Francuskoj.