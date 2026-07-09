NOVI HAOS NA MUNDIJALU! FIFA ŠOKIRALA ENGLESKU PRED MEČ SA NORVEŠKOM: Fudbaleru SAD oprostili crveni karton, a Kvansaha drakonski kaznili!
Svetska fudbalska federacija (FIFA) šokirala je Englesku pred meč sa Norveškom.
Reprezentativac Džarel Kvansah suspendovan je na dve utakmice zbog crvenog kartona na meču s Meksikom.
Nakon što su izazvali pravi haos opraštanjem direktnog crvenog kartona Folarinu Balogunu iz reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i tako imali ogroman udar na integritet takmičenja, ljudi iz FIFA su sada napravili potpuno neočekivan potez prema selekciji Engleske. Ova odluka je zaprepastila Engleze.
Defanzivac Bajera iz Leverkusena tako će propustiti četvrtfinalni meč protiv Norveške, kao i eventualno polufinale protiv pobednika iz duela Argentina - Švajcarska.
Odluka FIFA će sigurno napraviti haos, pogotovo jer je i engleska javnost tražila da se prema Kvansahu postupi isto kao prema Balogunu.