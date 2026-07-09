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Svetska fudbalska federacija (FIFA) šokirala je Englesku pred meč sa Norveškom.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Nakon što su izazvali pravi haos opraštanjem direktnog crvenog kartona Folarinu Balogunu iz reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i tako imali ogroman udar na integritet takmičenja, ljudi iz FIFA su sada napravili potpuno neočekivan potez prema selekciji Engleske. Ova odluka je zaprepastila Engleze.

Defanzivac Bajera iz Leverkusena tako će propustiti četvrtfinalni meč protiv Norveške, kao i eventualno polufinale protiv pobednika iz duela Argentina - Švajcarska.

Odluka FIFA će sigurno napraviti haos, pogotovo jer je i engleska javnost tražila da se prema Kvansahu postupi isto kao prema Balogunu.