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Francuske vlasti očekuju velika okupljanja navijača, ali i moguće incidente, zbog čega je uveden poseban bezbednosni plan širom prestonice.

Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Policija je odobrila upotrebu dronova koji će nadgledati grad tokom utakmice i nakon njenog završetka, kako bi se sprečili eventualni neredi i nasilje na ulicama.

Razlog za oprez leži u iskustvu sa Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je Francuska u polufinalu eliminisala Maroko. Tada je širom zemlje uhapšeno više od 260 osoba, od čega čak 167 u Parizu.

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Atmosfera pred Vojvodina - Ferencvaroš Izvor: MONDO/Milutin Vujičić