Portugalski arbitar Žoao Pinjeiro sudiće meč između fudbalera Argentine i Švajcarske u četvrtfinalu Mondijala, saopštila je Svetska fudbalska federacija (FIFA).
MUNDIJAL 2026
PORTUGALAC DELI PRAVDU MESIJU: Poznate sudije za meć Argentina - Švajcarska
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Kako je saopštila FIFA, Pinjeiro će predvoditi portugalsko-kanadsku kombinaciju arbitara u meču između Argentine i Švajcarske koji je na programu u nedelju u tri časa ujutru po srpskom vremenu u Kanzas Sitiju.
Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
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Uz aut linije biće Bruno Žesus i Lusijano Maja, a četvrti sudija će biti Kanađanin Dru Fišer.
Kad je u pitanju utakmica Engleska - Norveška, koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju, pravdu će deliti Francuz Kleman Turpan.
Pomagaće mu zemljaci Nikolas Danos i Benžamen Pažes. Španac Alehandro Ernandez biće četvrti arbitar.
Tanjug
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