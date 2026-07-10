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Ines Garsija, devojka Lamina Jamala, proslavila je danas svoj 21. rođendan.

Jamal je iznenadio svoju devojku posebnim poklonom, personalizovanim albumom koji opisuje njihovu ljubavnu priču.

1/5 Vidi galeriju Ines Garsija, devojka Lamina Jamala Foto: Instagram

Međutim, ona mu je ispostavila novu želju. I to zbog drugog muškarca.

Ines je veliki fan Džastina Bibera, kanadskog muzičara, koji će nastupiti u poluvremenu finala na Mundijalu.

Stoga je od Jamala zatražila da odvede Španiju u finale, kako bi mogla uživo da gleda i sluša Bibera.

"Ljubavi moja, učini sve da stigneš do finala! Jesi li me čuo?! Šta god je potrebno", napisala je Ines.

Njena objava, iako šaljive prirode, nije se dobro kotirala kod Jamalovih navijača.

"Zamisli da te devojka moli da igraš u finalu samo da bi videla drugog muškarca", bila je jedna od upečatljivih rečenica u komentarima.

Džastin Biber će nastupiti u pauzi između dva poluvremena zajedno sa Šakirom, Madonom i BTS-om.

FIFA je donela odluku da se zbog proširene liste učesnika, poluvreme produži na 30 minuta, umesto standardnih 15.