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U 25. minutu nakon jednog od retkih izleta Marokanaca sevnula je kontra, Olise je uposlio Mbapea, koji je oboren u šesnaestercu i dosuđen je penal za Francusku.

Mbape nad kojim je načinjen penal, šutirao je u levi donji ugao, ali ga je Bono pročitao i uhvatio živu loptu.

Tako se još jednom potvrdilo nepisano fudbalsko pravilo, da igrač nad kojim je načinjen prekršaj, ner treba da izvede "najstrožu kaznu".

Pogledajte i sami ovaj momenat.