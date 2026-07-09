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Francuska je mnogo bolje ušla u meč napali su "trikolori" od starta i žestoko pritisnuli rivala.

U 25. minutu nakon jednog od retkih izleta Marokanaca sevnula je kontra, Olise je uposlio Mbapea, koji je oboren u šesnaestercu i dosuđen je penal za Francusku.

Mbape nad kojim je načinjen penal, šutirao je u levi donji ugao, ali ga je Bono pročitao i uhvatio živu loptu.

Tako se još jednom potvrdilo nepisano fudbalsko pravilo, da igrač nad kojim je načinjen prekršaj, ner treba da izvede "najstrožu kaznu".

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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