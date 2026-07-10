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Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtak uveče u četvrtfinalu, u Foksborou pobedila selekciju Maroka 2:0.

1/10 Vidi galeriju Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prednost Francuskoj doneo je Kilijan Mbape golom u 60. minutu, a konačan rezultat je postavio Usman Dembele pogotkom u 66. minutu.

Selekcija Francuske je do vođstva došla u 60. minutu golom Mbapea, koji je sjajnim udarcem sa 16 metara udaljenosti savladao Bunua.

Reprezentacija Francuske je samo šest minuta kasnije uvećala svoju prednost pogotkom Dembelea, koji je, nakon dobrog driblinga, udarcem u donji desni ugao gola Maroka savladao Bunua.

Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Španije i Belgije.