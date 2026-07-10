Zlatko Dalić posle neuspeha na mundijalu 2026. povukao se sa mesta selektora

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Zlatko Dalić je posle devet godina napustio klupu reprezentacije Hrvatske, ali neće dugo biti bez posla.

Njega će na klupi zameniti Slaven Bilić. U ponedeljak se očekuje ozvaničenje ovog dogovora, no i Dalić neće biti dugo bez posla.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Sada već bivši selektor Hrvatske ima niz sjajnih ponuda. Povezivao se najčešće s klupom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu navodno nude godišnju platu od pet miliona evra.

Spominju se još i Katar, Saudijska Arabija, ali u prvi plan izbija reprezentacija Kolumbije. Južnoamerička selekcija sprema ozbiljnu ponudu za 59-godišnjeg Hrvata. Kolumbijci su završili nastup na Mundijalu porazom od Švajcarske u osmini finala. Nije Fudbalski savez ove zemlje zadovoljan radom Nestora Lorenza i neće mu biti ponuđen nastavak saradnje.

Dalić je prvi izbor Kolumbije za novog selektora. U narednim danima pojačaće kontakte sa ovim stručnjakom i predstaviće mu plan za budućnost.

Odluka će na kraju biti samo Dalićeva. Neće mu biti lako da odabere posao koji će raditi nakon ovog u nacionalnom timu Hrvatske.

On je Vatrene predvodio 111 puta. Ostvario je učinak od 57 eda, 26 remija i 28 poraza.

Kroz trenersku karijeru vodio je Al Ain iz Emirata, saudijske ekipe Al-Hilala i Al-Faisaly, te Slaven Belupo, Rijeku, Varteks i Dinamo iz Tirane.

Naravno, najveće uspehe ostvario je s reprezentacijom. Vatrene je vodio do finala Svetskog prvenstva 2018. i trećeg mesta na SP 2022. godine.

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