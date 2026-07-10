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Nakon poraza od Argentine na Svetskom prvenstvu, Egipat bi mogao da se suoči s novim problemima, a u centru pažnje našao se selektor Hosam Hasan kome preti ozbiljna kazna FIFA-e.

Naime, FIFA je pokrenula postupak zbog ponašanja egipatskog selektora tokom i nakon utakmice.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Hasan se tereti da je vređao službena lica, pokazivao kontroverzne gestikulacije prema sudijama te da nije uspeo da zadrži disciplinu u svom tehničkom prostoru.

Najupečatljiviji detalj je kontroverzni gest kada je prekrstio ruke i podigao ih u vazduh.

Navodi se kako su članovi egipatskog stručnog štaba u više navrata napuštali prostor predviđen za klupu, dok je jedan član stručnog štaba zbog svog ponašanja zaradio direktan crveni karton.

Ukoliko se optužbe potvrde, Hosam Hasan mogao bi da bude suočen s novčanom kaznom, ali i suspenzijom koja bi ga udaljila s klupe Egipta u narednom.

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