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Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan izjavio je da je njegova ekipa pobedom nad selekcijom Maroka u četvrtfinalu Svetskog prvenstva "prebrodila veliku prepreku" na putu ka osvajanju titule prvaka sveta.

1/10 Vidi galeriju Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bila je to teška utakmica. Promašili smo penal i nismo iskoristili neke prilike, ali smo sad tačno tamo gde smo želeli da budemo. Pretpostavljam da u Francuskoj vlada veliko uzbuđenje i strast. Mi smo ovde u svom mehuru, a ja pogotovo. Tu smo upravo zbog toga, a igrači imaju obavezu da učine sve što mogu kako bi stigli što dalje. Prebrodili smo veliku prepreku", naveo je Dešan, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Foksborou pobedila selekciju Maroka 2:0.

Selekcija Francuske povela je golom Kilijana Mbapea u 60. minutu, a konačan rezultat je postavila u 66. minutu, pogotkom Usmana Dembelea na asistenciju Mbapea.

Francuski fudbaleri uputili su ukupno 22 šuta ka golu Maroka, od toga osam u okvir gola, a u 28. minutu su imali i šansu da do gola dođu iz penala, ali je udarac Mbapea sa "bele tačke" odbranio golman afričke selekcije Jasin Bunu.

"Nema nikakvih problema što se tiče Kilijana, on nikada ne sumnja u sebe, iako je imao šansu i pre nego što je postigao gol", rekao je Dešan.

Reprezentacija Francuske će u polufinalu, u Arlingtonu igrati protiv pobednika duela između selekcija Španije i Belgije.

"Dobro ćemo se oporaviti i videti ko će nam biti protivnik", kazao je Dešan.