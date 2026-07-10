KILIJAN MBAPE DOŽIVEO POVREDU! Trenutak kada je cela Francuska zanemela: Ovo bi moglo da promeni čitav Mundijal
Fudbalska reprezentacija Francuske gotovo rutinski se plasirala u polufinale na Svetskom prvenstvu.
Francuska je u Bostonu u prvom četvrtfinalu savladala Maroko sa 2:0 (0:0). Strelac prvog gola i asistent kod gola Usmana Debmelea, bio je Kilijan Mbape.
Međutim, Francuzi neće mirno spavati do 14. jula kada igraju polufinale protiv boljeg iz meča Španija - Belgija.
Razlog je povreda Kilijana Mbapea. Najbolji fudbaler Francuske uhvatio se za zglob, uz bolnu grimasu na licu.
Ubrzo zatim je zamenjen, a na klupi mu je odmah donet let koji je stavio na povređeno mesto.
Mbape je po završetku utakmice uz osmeh pozdravljao navijače, pa deluje da nije ništa epohalno povredio. Ipak, Francuska će drhtati do polufinalnog meča i iščekivati konačnu reč lekara reprezentacije.
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Fudbalska reprezentacija Francuske