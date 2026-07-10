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Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Uahbi izjavio je da je njegova ekipa učinila sve što je mogla da dođe do pobede u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv selekcije Francuske, kao i da, uprkos porazu u tom duelu, smatra da je njegov tim pokazao da marokanski fudbal ima "svetlu budućnost".

1/10 Vidi galeriju Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Budućnost će biti svetla ako nastavimo ovako, ali to ne znači da danas nismo želeli pobedu. Naravno da smo želeli da pobedimo. Učinili smo sve što smo mogli, ali smo se suočili sa veoma teškim protivnikom. Razočaranje postoji, naravno, ali nastavićemo da radimo za budućnost", naveo je Uahbi, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Maroka nije uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Foksborou izgubila od selekcije Francuske 0:2.

Selekcija Maroka je učestvovala na poslednja tri Svetska prvenstva, a na Mundijalu 2022. godine u Kataru zauzela je četvrto mesto.

"Znamo da predstavljamo više od samo jedne zemlje. Predstavljamo narod Maroka, kao i mnoge zemlje širom Azije i Afrike. Mnogi ljudi se poistovećuju sa ovim timom i nastavićemo da radimo kako bismo u budućnosti osvajali titule", rekao je Uahbi.