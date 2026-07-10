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Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala 2026. godine i to posle pobede protiv Maroka u četvrtfinalu rezultatom 2:0.

Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok Francuzi čekaju da se završe ostali četvrtfinalni mečevi, televizija Arena Sport je na svom YouTube kanalu izdvojila neke od golova koji su obeležili dosadašnji tok Mundijala.

Majstorije Kabrala i Mbapea, pogodak Nuse, Vinisijusov slalom, Mesijeva minijatura... Ma, čisto uživanje! Pogledajte i sami i u komentarima nam napišite - koji je gol po vama obeležio dosadašnji tok Svetskog prvenstva...

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport