Na ovom Svetskom prvenstvu mogli smo da uživamo u nekim stvarno fenomenalnim potezima...
FIFA WC 2026
MAJSTORIJA DO MAJSTORIJE! Pogledajte golove koji su obeležili dosadašnji tok Mundijala: Koji je vama najlepši?! (VIDEO)
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Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala 2026. godine i to posle pobede protiv Maroka u četvrtfinalu rezultatom 2:0.
Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dok Francuzi čekaju da se završe ostali četvrtfinalni mečevi, televizija Arena Sport je na svom YouTube kanalu izdvojila neke od golova koji su obeležili dosadašnji tok Mundijala.
Majstorije Kabrala i Mbapea, pogodak Nuse, Vinisijusov slalom, Mesijeva minijatura... Ma, čisto uživanje! Pogledajte i sami i u komentarima nam napišite - koji je gol po vama obeležio dosadašnji tok Svetskog prvenstva...
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