Televizija Arena Sport donela je snimak trenutaka koji će ostati upamćeni, iako će mnogi želeti da ih zaborave...
FIFA WC 2026
RONALDOV BOLAN KRAJ, TRAGEDIJE SENEGALA I EGIPTA, SUROVA ELIMINACIJA HRVATA... Minuti u kojima je Mundijal lomio srca širom planete! (VIDEO)
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Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala 2026. godine i to posle pobede protiv Maroka u četvrtfinalu rezultatom 2:0.
Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dok Francuzi čekaju da se završe ostali četvrtfinalni mečevi, televizija Arena Sport je na svom YouTube kanalu izdvojila neke od trenutaka koji će zauvek ostati upamćeni, iako će mnogi želeti da ih zaborave.
Bili su to minuti u kojima je Mundijal lomio srca širom planete - od kraja Kristijana Ronalda na meču protiv Španije, preko surove eliminacije Hrvata, pa do tragedija Senegala i Egipta, ali i još mnogih drugih... U ostalom, pogledajte i sami i recite nam - koji trenutak je vama ostao u sećanju...
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