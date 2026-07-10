Slušaj vest

Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti Mundijala 2026. godine i to posle pobede protiv Maroka u četvrtfinalu rezultatom 2:0.

Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok Francuzi čekaju da se završe ostali četvrtfinalni mečevi, televizija Arena Sport je na svom YouTube kanalu izdvojila neke od trenutaka koji će zauvek ostati upamćeni, iako će mnogi želeti da ih zaborave.

Bili su to minuti u kojima je Mundijal lomio srca širom planete - od kraja Kristijana Ronalda na meču protiv Španije, preko surove eliminacije Hrvata, pa do tragedija Senegala i Egipta, ali i još mnogih drugih... U ostalom, pogledajte i sami i recite nam - koji trenutak je vama ostao u sećanju...

Ne propustiteFIFA WC 2026MAJSTORIJA DO MAJSTORIJE! Pogledajte golove koji su obeležili dosadašnji tok Mundijala: Koji je vama najlepši?! (VIDEO)
Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
FIFA WC 2026CELA FRANCUSKA JE ZADRHTALA - SADA SE OGLASIO I MBAPE POSLE POVREDE KOJA JE SVE SLEDILA! Otkrio je u kom je stanju pred završne bitke na Mundijalu!
Mundijal 2026, Francuska, Kilijan Mbape
FIFA WC 2026KILIJAN MBAPE DOŽIVEO POVREDU! Trenutak kada je cela Francuska zanemela: Ovo bi moglo da promeni čitav Mundijal
Mundijal 2026, Kilijan Mbape povreda
FIFA WC 2026FRANCUZI UMARŠIRALI U POLUFINALE: Ovako su Mbape i Dembele ukrotili Lavove Atlasa
Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Francuska

 BONUS VIDEO:

00:59
Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport