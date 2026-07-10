Dok Francuzi čekaju da se završe ostali četvrtfinalni mečevi, televizija Arena Sport je na svom YouTube kanalu izdvojila neke od trenutaka koji će zauvek ostati upamćeni, iako će mnogi želeti da ih zaborave.

Bili su to minuti u kojima je Mundijal lomio srca širom planete - od kraja Kristijana Ronalda na meču protiv Španije, preko surove eliminacije Hrvata, pa do tragedija Senegala i Egipta, ali i još mnogih drugih... U ostalom, pogledajte i sami i recite nam - koji trenutak je vama ostao u sećanju...