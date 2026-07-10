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Veliki četvrtfinalni okršaj na Mundijalu između Engleske i Norveške, koji je zakazan za subotu u 23 časa na stadionu "Hard Rok" u Majamiju, mogao bi da bude odložen nakon dramatičnog upozorenja meteorologa.

Nacionalna meteorološka služba SAD (NWS) izdala je hitno upozorenje za oblast Južne Floride zbog nezapamćenih vrućina, a britanski tabloid "The Sun" otkrio je da postoje šanse da se i susret pomeri.

Pakao na 43 stepena i saharski oblak

Stručnjaci upozoravaju da bi subjektivni osećaj temperature već u petak mogao da dostigne neverovatna 43 stepena Celzijusa. Da stvar bude gora, suvi talas tropske vrućine pojačan je dolaskom ogromnog oblaka saharske prašine.

Ova vazdušna masa stigla je do Floride preko Atlantika ranije ove nedelje. Iako se većina prašine nalazi na visini od oko kilometar i po iznad tla, ona i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost. Moguće je masovno aktiviranje alergija kod ljudi, a znatno je povećan i rizik za sve koji imaju problema sa respiratornim traktom.

Nakon suve i vrele subote, uslediće skok vlažnosti vazduha i povratak snažnih oluja. Upravo su ove vremenske nepogode, pre svega najavljene grmljavine, podgrejale sumnju u to da li će meč između Engleza i Norvežana uopšte početi u zakazanom terminu.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Pravila FIFA su jasna: Gromovi prekidaju meč

Prema zvaničnom pravilniku FIFA, ukoliko se detektuje udar groma u krugu od 13 kilometara (8 milja) od stadiona, utakmica se momentalno prekida ili odlaže kako bi se zaštitili fudbaleri i publika.

Englezi već preživeli dramu

Reprezentacija Engleske je već osetila rigoroznost ovog pravila na sopstvenoj koži u osmini finala. Njihov meč protiv Meksika bio je pomeren za sat vremena zbog grmljavinskog nevremena.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Sličnu sudbinu doživela je i Francuska, čiji je meč grupne faze protiv Iraka prekinut na poluvremenu i odložen za čak dva sata zbog provale oblaka.

Upozorenje za navijače: "Čuvajte zdravlje!"

Čak i ako utakmica počne na vreme, navijači na tribinama biće u velikom riziku. Kombinacija ekstremnih temperatura i vlage može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe i toplotni udar. Lekari apeluju na sve koji se nalaze u Majamiju:

Pijte velike količine tečnosti.

Boravite u klimatizovanim prostorijama.

Izbegavajte direktno izlaganje suncu.

Proverite kako su vaši rođaci i komšije.

Englezi se muče sa američkim vrućinama još od prošlog meseca kada su sleteli u SAD. Ipak, nema sumnje da će Skandinavcima biti još teže - Norvežani su kroz istoriju svakako mnogo više navikli na snežne smetove nego na saharsku prašinu i tropsku žegu.

Šta vi mislite, da li su ovi strahovi opravdani ili će se meč odigrati bez problema? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Kurir Sport / The Sun

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