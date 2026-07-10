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Prvu kartu za polufinale Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi čekirala je reprezentacija Francuske, nakon što je prethodne noći upisala i šestu uzastopnu pobedu na turniru. Izabranici Didijea Dešana su u Bostonu nadigrali Maroko rezultatom 2:0, ali ni ovaj duel, po svemu sudeći, nije mogao da protekne bez sudijskih kontroverzi.

1/10 Vidi galeriju Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

VAR drama i sporan vodeći gol

Zbog penala koji je u prvom poluvremenu dosuđen nakon starta nad Kilijanom Mbapeom, Marokanci su bili prilično besni, pogotovo jer je provera u VAR sobi potrajala puna tri minuta. Ipak, mnogo više "vatre" nakon meča podiglo se zbog situacije kod vodećeg gola Trikolora.

Marokanci, naime, tvrde da je Adrijen Rabio igrao rukom neposredno pre nego što je Mbape u 60. minutu uzeo loptu i na spektakularan način matirao Jasina Bonua. Lopta je odskočila prilikom prijema, zbog čega su marokanski fudbaleri bukvalno stali, očekujući da će arbitar prekinuti igru.

Selektor Maroka: "Svi su videli igranje rukom"

Do prekida nije došlo, a selektor Maroka Mohamed Uahbi istakao je da je upravo taj detalj kumovao vodećem pogotku Francuza. Mbape je tako dobio prostor da šutira bez adekvatnog bloka, iako je Isa Diop skupio noge i dozvolio asu Real Madrida da pošalje loptu u mrežu.

"Neki igrači su stali jer su jasno videli igranje rukom. Ruka je postojala - ne znam da li je sudija morao to da dosudi ili ne, ali kontakt je postojao. Odmah nakon toga usledila je individualna majstorija Mbapea za vođstvo. Teško nam je palo sve ovo na kraju, ali moramo da nastavimo da verujemo i radimo", izjavio je nakon meča razočarani Uahbi.

On je poručio da ekipa uprkos bolnom porazu neće klonuti duhom:

"Idemo dalje, nećemo se ovde zaustaviti. Želeli smo mnogo više na ovom Svetskom prvenstvu i naravno da nismo zadovoljni konačnim plasmanom, ali moramo da prihvatimo realnost. Nećemo dozvoliti da nas ovo obeshrabri."

Podsetimo, sudbinu Marokanaca ubrzo nakon spornog detalja zapečatio je Usman Dembele, koji je postavio konačnih 2:0 i zakazao polufinalni megdan sa boljim iz duela Španija - Belgija.

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