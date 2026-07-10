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Fudbalski reprezentativac Francuske Usman Dembele izjavio je da je jako srećan zbog pobede nad selekcijom Maroka u večerašnjoj utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva, kao i da je njegova ekipa bila izrazito fokusirana na taj duel.

"Jako smo srećni. Bili smo izrazito fokusirani na ovu utakmicu. Ovo će biti moje treće polufinale Svetskog prvenstva sa reprezentacijom Francuske. To je čista radost, pravo zadovoljstvo", naveo je Dembele, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u četvrtfinalu, u Foksborou pobedila selekciju Maroka 2:0.

Dembele je bio strelac drugog gola svoje ekipe u tom duelu, koji je postigao na asistenciju Kilijana Mbapea.

"Dva ili tri minuta pre mog gola, Kilijan mi je rekao da ostanem u sredini. Napravio je sjajan prodor koji mi je otvorio put. Zaista sam želeo da uputim precizan udarac i vidim kako lopta ulazi u mrežu. Srećan sam", rekao je Dembele, koji je večeras postao tek treći francuski fudbaler u istoriji koji je postigao pet ili više golova na jednom Svetskom prvenstvu.

Reprezentacija Francuske će u polufinalu, u Arlingtonu igrati protiv pobednika duela između selekcija Španije i Belgije.

"Ostajemo fokusirani na ono što sledi", kazao je Dembele.

Kurir Sport / Beta

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