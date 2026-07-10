EVROPA JE BUKVALNO GORELA ZBOG UTAKMICE SVETSKOG PRVENSTVA! Marokanci uništavali prestonice i tukli se sa policijom nakon poraza od Francuske
Francuska je do trijumfa i plasmana u polufinale Mundijala stigla rezultatom 2:0 golovima Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea, a reprezentacija Maroka će turnir moći da prati preko malih ekrana.
To se nije svidelo navijačima ove reprezentacija, a najteže je bilo u Londonu, gde su brojni Marokanci izašli na ulice.
Na Edgver Roudu i okolnim delovima došlo je do žestokih sukoba sa policijom. Bacani su predmeti, paljene su stvari, a na snimcima se vidi kako se navijači sukobljavaju sa policajcima.
Prema izveštajima, jedan policajac je povređen i hospitalizovan.
U Parizu i drugim francuskim gradovima takođe je bilo tenzija. Iako su francuske vlasti unapred pojačale mere bezbednosti u vidu dronova i velikog broja policajaca na ulicama, došlo je do incidenata i pokušaja nereda.
Slične scene viđene su i ranije na velikim turnirima kada Maroko igra protiv evropskih reprezentacija. Frustracija navijača često preraste u nasilje, posebno u dijaspori.
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