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Francuska je do trijumfa i plasmana u polufinale Mundijala stigla rezultatom 2:0 golovima Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea, a reprezentacija Maroka će turnir moći da prati preko malih ekrana.

To se nije svidelo navijačima ove reprezentacija, a najteže je bilo u Londonu, gde su brojni Marokanci izašli na ulice.

Na Edgver Roudu i okolnim delovima došlo je do žestokih sukoba sa policijom. Bacani su predmeti, paljene su stvari, a na snimcima se vidi kako se navijači sukobljavaju sa policajcima.

Prema izveštajima, jedan policajac je povređen i hospitalizovan.

U Parizu i drugim francuskim gradovima takođe je bilo tenzija. Iako su francuske vlasti unapred pojačale mere bezbednosti u vidu dronova i velikog broja policajaca na ulicama, došlo je do incidenata i pokušaja nereda.

Slične scene viđene su i ranije na velikim turnirima kada Maroko igra protiv evropskih reprezentacija. Frustracija navijača često preraste u nasilje, posebno u dijaspori.

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