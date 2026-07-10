Objavljeni su snimci sa Svetskog prvenstva koje nismo mogli da vidimo ranije.
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SUDIJA STAO PRED RONALDA I MODRIĆA, ZBOG JEDNE REČENICE SU PRASNULI U SMEH! Isplivao do sada neviđeni trenutak, legende nisu mogle da se ne nasmeju
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Mundijal ulazi u samu završnicu, počelo je četvrtfinale i vreme je za najbolje stvari.
Međutim, već smo videli puno zanimljivih stvari, ali je dosta i onoga što nismo imali priliku da vidimo. Sada su objavljeni snimci koji su snimljeni kamerama koje nose sudije kao redovni deo opreme.
Zahvaljujući tome mogli smo da vidimo zanimljivu situaciju koja se dogodila pre utakmice Portugal - Hrvatska u šesnaestini finala.
Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Luka Modrić i Kristijano Ronaldo su stali kod sudije pre početka, a jedna rečenica glavnog arbitra ih je zasmejala.
"Konačno, dva lika koja su starija od mene", rekao je sudija, a dvojica legendarnih fudbalera su to prihvatila kao dobru šalu.
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