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Prema njegovim rečima, Portugal je na ovom turniru doživeo pravo razočaranje.

Ronaldo je u grupnoj fazi postigao dva gola protiv Uzbekistana, ali ekipa nije uspela da pruži podršku svom najvećem igraču, smatra Đorkaef.

"Ako vodiš Kristijana Ronalda na Svetsko prvenstvo ekipa mora da igra za njega, a to uopšte nije bio slučaj. Bio je utisak da ga je sopstvena ekipa bojkotovala. Nije dobijao lopte niti su mu stvoreni najbolji mogući uslovi. Ili ga ne povedeš, ili ga povedeš i pobrineš se da ekipa igra za njega", rekao je Đorkaef u razgovoru za "RMC".

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugal je u osmini finala eliminisan od Španije (0:1), nakon što je u prethodnoj rundi jedva prošao Hrvatsku. Ronaldo je bio na meti kritika tokom celog turnira, a slična sudbina zadesila je i selektora Roberta Martineza, čiji je ugovor istekao posle ispadanja.

Ronaldo je potvrdio da mu je ovo bilo poslednje Svetsko prvenstvo, a legendarni Đorkaef koji je sa Francuskom osvojio Svetsko prvenstvo 1998. i Evropsko prvenstvo 2000. godine, smatra da je glavni problem bio u odnosu saigrača prema njemu.

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