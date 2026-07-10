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Dosadašnji selektor fudbalske reprezentacije Južne Afrike Hugo Bros potvrdio je danas da napušta tu funkciju posle pet godina.

"Da li ću uopšte nastaviti da radim kao trener? Ne, odluka je konačna. Ako budem potreban za nešto drugo, možda za skauting, to je već druga stvar. Ali fudbal više neće biti deo mog života 24 sata dnevno", rekao je 74-godišnji Bros za voetbalnieuws.be, prenosi Skaj sport.

1/4 Vidi galeriju Hugo Bros Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

"Već sam razgovarao sa predsednikom Fudbalskog saveza Južne Afrike. On bi želeo da me zadrži, ali u drugačijoj ulozi, kao savetnika ili nešto slično. Vratiću se krajem jula da se konačno oprostim. Zanima me šta će mi predložiti", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Južne Afrike je takmičenje na Svetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala porazom od Kanade.

Bio je ovo prvi plasman Južne Afrike na Svetsko prvenstvo posle 18 godina.

Kurir Sport / Beta

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