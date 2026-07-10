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Masa se okupila na aerodromu u El Alamejnu, mašući fotografijama prve zvezde tima Mohameda Salaha i noseći transparente kojima su slavili uspeh ekipe, dok su klicali igračima po sletanju.

Egipat se prvi put plasirao među 16 najboljih timova na turniru nakon što je, predvođen Salahom, pobedio Australiju sa 4:2 posle izvođenja jedanaesteraca.

Očekuje se da će se igrači u subotu sastati sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el Sisijem, koji je u utorak, posle poraza od Argentine, zahvalio timu "na njihovoj časnoj igri i postizanju istorijskog uspeha".

Emocije su u utorak bile na vrhuncu širom Egipta dok su se navijači okupljali u kafićima, domovima i na javnim trgovima kako bi gledali meč protiv Argentine. Na kraju, Egipat je u uzbudljivoj utakmici izgubio rezultatom 2:3 iako je do 79. minuta imao dva gola prednosti.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbalski savez Egipta (EFA) saopštio je u sredu da je duboko nezadovoljan suđenjem na utakmici protiv Argentine, kao i odlukama povezanim sa VAR sistemom.

Selektor Egipta Hosam Hasan i nekoliko igrača kritikovali su arbitre nakon što je Argentina postigla tri gola u roku od 13 minuta i tako režirala jedan od najvećih preokreta u istoriji Svetskih prvenstava.

"Odbrana prava i interesa egipatskog nacionalnog tima nije stvar koja se može ignorisati, umanjivati ili tretirati kao sporedna", navodi se u saopštenju EFA.

U saopštenju izdatom kasnije u sredu, šef sudijske komisije Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Pjerluiđi Kolina izjavio je da je debata o sudijskim odlukama prirodan deo fudbala, ali je naglasio da "neosnovanim optužbama nema mesta u našem sportu".

"Niko ne može da dovodi u pitanje integritet sudija na utakmicama Svetskog prvenstva. Kada se to dogodi, to može izazvati reakcije koje dovode do pretnji upućenih njima i njihovim porodicama. To nije u redu", rekao je Kolina.

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