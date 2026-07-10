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U centru pažnje našao se iznenada Deklan Rajs, koji je, prema navodima britanskih medija, zaražen virusnom infekcijom, najverovatnije gastroenteritisom.

Vezista nije trenirao sa ekipom na poslednja dva treninga, a kako prenose "BBC" i "Dejli Mejl", lekarski tim Engleske odlučio je da ga iz predostrožnosti izdvoji iz glavne grupe kako bi sprečio eventualno širenje virusa među saigračima.

Rajs je prethodnih dana imao i problema sa zadnjom ložom, kao i donjim delom leđa, pa njegov nastup protiv Norveške ostaje pod znakom pitanja.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Još problema za Tuhela

Selektor Tomas Tuhel ima razloga za brigu i zbog drugih igrača. Ris Džejms i Mark Gehi takođe su imali zdravstvenih problema uoči četvrtfinala.

Džejms je osetio nelagodnost u zadnjoj loži posle meča bez golova protiv Gane, ali je u četvrtak trenirao sa ekipom i očekuje se da bude spreman za duel sa Norveškom.

Kada je reč o Gehiju, on se oporavlja od istegnuća zadnje lože, a konačna odluka o njegovom nastupu biće doneta nakon pregleda koji je zakazan za petak.

Istovremeno, Tuhel sigurno neće moći da računa na Džarela Kvansu, koji je suspendovan na dve utakmice zbog crvenog kartona protiv Meksika.

Van stroja je i Džordan Henderson, čije je Svetsko prvenstvo završeno nakon preloma leve ruke. Iskusni vezista se povredio tokom proslave plasmana u narednu fazu, kada se, slaveći sa navijačima na stadionu Asteka posle pobede nad Meksikom, sapleo o reklamnu ogradu i nezgodno pao.

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