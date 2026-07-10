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Dok navijači gledaju golove, šanse i tabelu nokaut faze, iza kulisa Svetskog prvenstva u fudbalu odvija se druga utakmica. To je utakmica oporavka.

Na ovogodišnjem prvenstvu jedan od primera koji je privukao pažnju je Erling Haland. Ne samo zbog golova i fizičke dominacije, već i zbog svega što se dešava između mečeva. Njegovi protokoli oporavka, od crvenog svetla i ledenih kupki do pažljivo birane hrane, postali su viralni jer otkrivaju ono što navijači najčešće ne vide: sate rada iza golova.

Šta se u telu fudbalera dešava u tih 72 sata, pitali smo Aleksandera Savu, čoveka koji oporavak poznaje iz sistema vrhunskog sporta. Sava je radio sa profesionalnim sportistima u LA Galaksi i Totenhamu, klubovima u kojima se oporavak ne prepušta osećaju, već podacima, protokolima i preciznom planiranju..

Prvih 72 sata posle meča ključna su za oporavak mišića, dopunu energetskih rezervi, rehidrataciju, smanjenje upalnih procesa i vraćanje nervnog sistema u balans. Zato se između dve utakmice ne postavlja samo pitanje ko je trenirao najbolje, već ko se najbolje oporavio.

„Fudbalska utakmica značajno opterećuje svaki fiziološki sistem. Igrači obično pretrče 10 do 13 kilometara, izvedu 150 do 250 akcija visokog intenziteta i mogu da izgube dva do četiri litra tečnosti. U prvih 72 sata telo obnavlja mišićno tkivo, dopunjava zalihe glikogena, smanjuje upalu i vraća nervni sistem u ravnotežu. Iako se većina fizičkih parametara oporavi u tom periodu, potpuni neuromišićni oporavak može da traje duže, zbog čega su strategije oporavka ključne tokom zgusnutog turnirskog rasporeda“, objašnjava Sava.

Drugim rečima, telo se ne odmara samo zato što igrač tog dana ne igra utakmicu. Ono aktivno radi na popravci štete.

Zašto Halandovi rituali postaju viralni?

Nije slučajno što javnost sve više zanimaju disciplina i rutina najvećih fudbalera. Haalandovi snimci sa crvenim svetlom, ledenim kupkama, masažom, velikim komadima mesa, medom, mlekom i pažljivo biranom hranom postali su viralni jer otkrivaju ono što se ranije nije videlo: sate iza golova.

Nije poenta u tome da svaki sportista treba da kopira njegov jelovnik ili neobične navike. Poenta je u nečemu drugom: elitni fudbaleri danas žive kroz sistem rutine.

San, Ishrana, hidratacija, mobilnost, terapija, svetlo i temperature u kojoj se spava. Minute odigrane na prethodnoj utakmici. Vreme narednog meča. Dužina putovanja. Kvalitet sna posle večernje utakmice. Sve se računa.

Najveći problem nije samo umor u nogama

Ponavljana ubrzanja, usporavanja i promene pravca stvaraju mikropovrede u mišićima. Zglobovi trpe udarce i opterećenje. Zalihe glikogena, osnovnog goriva za rad mišića, značajno se prazne. Telo gubi tečnost i elektrolite. Nervni sistem ostaje pod visokim naponom.

Uz sve to, san često trpi. Posebno posle večernjih utakmica, kada su adrenalin i kortizol i dalje povišeni, a telo još satima ostaje u režimu borbe. Zato igrač može da izgleda odmorno, a da njegovo telo još nije spremno za novi maksimalni napor.

To je razlog zbog kojeg selektori rotiraju timove, zašto se zvezde ponekad ostavljaju na klupi i zašto se poslednjih godina sve više govori o upravljanju minutima. Na turnirima se ne pobeđuje samo najjačim sastavom. Pobeđuje se i time što se najvažniji igrači sačuvaju za prave utakmice.

Tri stuba oporavka

Uprkos svim novim tehnologijama, osnova oporavka i dalje je jednostavna: san, ishrana i hidratacija. Tokom sna telo luči hormone važne za regeneraciju, obnavlja mišićno tkivo i konsoliduje kognitivne funkcije. Ishrana vraća gorivo koje je potrošeno tokom meča. Hidratacija podržava rad srca, regulaciju temperature i oporavak posle napora.

Ako ta tri stuba nisu stabilna, ni najskuplja tehnologija ne može da uradi posao umesto tela.

„Kada bih morao da odredim prioritete, prvo bih izdvojio san, ishranu i hidrataciju, jer oni daju najveći povrat u performansu. Dobar san utiče na reakciju, donošenje odluka i sprint, dok pravilna ishrana i unos kvalitetnih proteina i ugljenih hidrata odmah posle napora ubrzavaju obnovu mišića i dopunu energetskih rezervi. Tek kada su te osnove postavljene, metode poput hladnih kupki, kompresije i mobilnosti mogu dodatno da optimizuju oporavak“, kaže Sava koji svoje znanje primenjuje u crnogorskom hotelu Siro Boka Place.

U prvim satima posle meča cilj nije “jesti zdravo” u opštem smislu, već telu dati ono što mu treba da što pre započne obnovu.

Detaljni i isplanirani protokoli oporavka

Oporavak profesionalnih sportista je personalizovan, vođen podacima i prilagođen tome koliko je igrač zaista bio opterećen.

Nije isto ako je neko odigrao 90 minuta, ušao u igru poslednjih 20 minuta ili ostao na klupi. Nije isto ako je utakmica igrana u podne na visokim temperaturama ili uveče u kontrolisanim uslovima. Nije isto ako igrač ima tri dana do narednog meča ili šest.

Nacionalni timovi danas planiraju Match Day +1 i Match Day +2 gotovo jednako ozbiljno kao samu utakmicu. Neki biraju aktivni oporavak odmah dan posle meča, pa lagani trening drugog dana. Drugi daju dva dana aktivnog oporavka uz funkcionalni rad u teretani. Sve zavisi od filozofije stručnog štaba, podataka i stanja igrača.

GPS parametri, puls, varijabilnost srčanog ritma, subjektivni osećaj umora, kvalitet sna, pa čak i krvni biomarkeri, tamo gde se koriste, pomažu timovima da razumeju koliko je sportista zaista spreman.

Zašto se utakmica može izgubiti između dve utakmice?

Najveća greška je misliti da se forma gradi samo na treningu. Na turniru se forma čuva između utakmica.

Ako igrač ne nadoknadi glikogen, ranije ostaje bez energije. Ako ne nadoknadi tečnost, srce radi teže. Ako nervni sistem ostane preopterećen, odluke postaju sporije. Ako se mišići ne oporave, raste rizik od povrede.