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Senegal je na Mundijalu eliminisan u šesnaestini finala porazom od Belgije posle produžetaka.

Tridesetčetvorogodišnji Sadio Mane, koji je i dalje pod ugovorom sa Al Nasrom do 2027. godine, odlučio je da nastavi klupsku karijeru, ali više neće igrati za nacionalni tim.

Nekadašnji kapiten Senegala za reprezentaciju je debitovao 2012. godine i tokom 14 godina odigrao 130 utakmica. Bio je jedan od ključnih igrača u osvajanju titule prvaka Afrike 2021. godine, dve godine nakon poraza u finalu Kupa afričkih nacija.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

U oproštajnoj poruci zahvalio je navijačima na podršci i istakao da je uvek davao maksimum za svoju zemlju.

"Znajte da sam sve žrtvovao za ovu zastavu. Dao sam najbolje od sebe i uvek sam se borio svim srcem za našu otadžbinu. Vaša stalna podrška bila je pokretačka snaga mog uspeha", poručio je Mane, a preneo "Ekip".

On je dodao da želi da ostane deo senegalskog fudbala i po završetku igračke karijere, navodeći da bi voleo da svoje iskustvo stavi u službu reprezentacije, bilo kao član stručnog štaba, trener ili funkcioner u fudbalskim strukturama.

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