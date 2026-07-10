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Kilijan Mbape bio je ključna figura u trijumfu Francuske nad Marokom u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD.

Neverovatni Francuz Kilijan Mbape bio je strelac za vođstvo Trikolora, a onda i asistent Osmanu Dembeleu za potvrdu trijumfa i prolaz u polufinale mundijala.

Kilijan Mbape proslavlja prvi gol na utakmici Francuske i Maroka u čevrtfinalu mundijala 2026. Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Dva poteza i mat

Francuska na pogon Kilijana Mbapea je među četiri reprezentacije na svetu nakon što je ubedljivo savladala do sada neugodni i tvrdi Maroko. Tokom svih 90 i kusur minuta Trikolori su bili bolji i kvalitetniji rival, a napadač Reala iz Madrida sa dva poteza rešio je utakmicu, s tim da je imao još jedan potez, jedini koji je završio neuspešno.



Da, u 28. minutu Kilijan Mbape promašio je jedanaesterac, odnosno njegov loše i traljavo izveden udarac lako je ukrotio golman Maroka Jasine Bono. I to pri rezultatu 0:0. Baš ovaj detalj pokazuje koliko je mentalno jak Kilijan Mbape, jer ne bi svako mogao da se vrati u utakmicu posle svega. Ali, Mbape je klasa, kako na terenu, tako i u glavi.

Osmi gol na SP

Bio je svestan Kilijan Mbape da Francuska zavisi od njega, jer su Majkl Olise, Dezire Due i Osman Dembele bili dobrano uštopovani od strane defanzivaca Maroka. Isto tako i sam Mbape nije bio pošteđen žestokih startova štopera Maroka Ise Diopa koji mu je non-stop disao u vrat.

Ali, Mbape, ne bi bio Mbape, trenutno najskuplji i bez sumnje najkvalitetniji fudbaler na svetu. Gol koji je postigao u 60. minutu bio je pravo remek delo. U trku je primio loptu, umirio je, a onda iz koraka pored Diopa plasirao u gornji igao gola Maroka. Jasine Bono mogao je samo da poleti za njom, ne i da je zaustavi. Bio je to njegov osmi gol na ovom mundijalu, čime se izjednačio sa Lionelom Mesijem. Ali, Francuz ima tri asistencije, a Argentinac samo jednu.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape, povreda protiv Maroka Foto: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia, Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalske majstorije



I tu nije bio kraj Mbapeovih majstorija. Samo šest minuta kasnije odložio je loptu za Osmana Dembelea, znalački napao dubinu marokanske odbrane i odvukao dvojicu igrača, što je fudbaleru PSŽ otvorilo prazan put ka golu protivnika. A, Dembele takve situacije ne prašta, pogodio je mrežu za konačni 2:0, bez obzira što se Bono ispružio koliko je dug i prstima dohvatio loptu koju nije mogao da zaustavi.



Kilijan Mbape napustio je utakmicu u 77. minutu sa bolnom grimasom na licu, posle krvničkog starta Ise Diopa na njegov zglob. Zabrinuo je taj izlazak sve navijače Francuske, jer je fudbaler odmah dobio led na nogu. Jasno je da će medicinski tim Trikolora učiniti sve da oporavi svog najboljeg igrača do 14. jula i utakmice prvog polufinala SP u Dalasu.

- Srećni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osetio sam bol u zglobu, ali sada je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobeđivanja - rekao je Kilijan Mbape i dodao:

- Mnogo mi je žao mog velikog prijatelja Hakimija, ali na terenu nije bilo emocija. Kasnije će biti mnogo teže susresti se s njim. Nama je ipak samo bitno da idemo dalje.

Dešan kao Muta Nikolić



Selektor francuske fudbalske reprezentacije Didije Dešan sijao je od sreće posle pobede nad Marokom (2:0) i komentarisao dešavanja u stilu srpskog košarkaškog trenera Miroslava Mute Nikolića.

- Treći put u nizu smo u polufinalu Svetskog prvenstva i to je fantastičan rezultat. Ali, iz našeg ugla to je nešto prirodno i normalno. Imamo fantastične igrače. Nije bilo lako protiv Maroka, pogotovo zbog nerealizovanog jedanaesterca. Ali, ostali smo smireni posle toga i zasluženo pobedili. Sada treba da se odmorimo i oporavimo - rekao je Didije Dešan, a na pitanje kakva je situacija sa Kilijanom je dodao:



- Mbape? Imao je problema sa zglobom i zato je izašao. Srećni smo, znamo da je i u otadžbini strastvena atmosfera, ali imamo još posla ispred sebe.