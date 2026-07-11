Fudbaleri Norveške i Engleske sastaju se u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.
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HALAND JURI NOVO ČUDO! Norveška preti Engleskoj u utakmici koja možda neće početi na vreme! Evo gde možete da je gledate!
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Zakazani početak utakmice Norveška - Engleska je u 23 časova, međutim nije sigurno da će baš tada i početi meč, pošto je u Majamiju trenutno izuzetno nepovoljno vreme.
Temperatura je visoka, a najavljeno je da slično bude i u periodu kada bi utakmica trebalo da krene, pa se dosta pričalo o potencijalnom odlaganju početka.
Norveška je do četvrtfinala stigla spektakularnom pobedom protiv Brazila, a ovo je najbolji rezultat u istoriji ove reprezentacije.
Engleska je u osmini finala bila bolja od domaćina Meksika.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
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