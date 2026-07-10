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"Danas počinje novo poglavlje. Dobrodošli u reprezentaciju, mister Žorže Žezus", objavio je Savez na društvenim mrežama.

Sedamdesetjednogodišnji trener na klupu Portugala dolazi posle sezone provedene u Al Nasru iz Saudijske Arabije, sa kojim je osvojio šampionsku titulu. U tom klubu sarađivao je sa Kristijanom Ronaldom i Žoaom Feliksom.

Žezus je tokom bogate trenerske karijere radio i u turskom Fenerbahčeu, kao i u brazilskom Flamengu, sa kojim je osvojio pet trofeja, uključujući i Kup Libertadores.

Najveće uspehe u domovini ostvario je na klupi Benfike, koju je u prvom mandatu od 2009. do 2015. godine predvodio do tri titule prvaka Portugala, jednog nacionalnog Kupa, Superkupa i pet trofeja u Liga kupu. Sa Benfikom je dva puta igrao i finale Lige Evropa.

Godine 2015. izazvao je veliku pažnju prelaskom iz Benfike u velikog rivala Sporting iz Lisabona. Na klupi Sportinga proveo je tri sezone, tokom kojih je osvojio Liga kup i Superkup Portugala pre odlaska iz kluba 2018. godine.

(Beta)