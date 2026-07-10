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Fudbalska reprezentacija Nemačke neslavno je završila učešće na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.

"Panceri" su u šesnaestini finala eliminisani od Paragvaja, a ceh je platio selektor Julijan Nagelsman, koji je pod velikim pritiskom javnosti podneo ostavku.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

No, nemački mediji tvrde da je Nagelsman najveću grešku napravio uoči turnira, a ne na samom prvenstvu. Zbog jedne odluke nastao je haos u ekipi, a sada mediji iznose "prljav veš".

Glavni povod za rasulo u ekipi bio je povratak Manuela Nojera u reprezentaciju. Iskusni golman se oprostio od nacionalnog tima posle Eura održanog 2024. u Nemačkoj, ali je Nagelsman uspeo da ga nagovori i vrati. I tu je nastavo problem, pošto selektor za svoju odluku nije konsultovao trenera golmana Andreasa Kronenberga. Kronenberg je spremao Olviera Baumana za prvog golmana, čak mu je to i saopštio, dok je Aleksander Nubel bio pikiran za rezervu.

Kronenberg je hteo da napusti reprezentaciju uoči Mundijala kada je saznao za povratak Nojera.

Legendarni golman ne samo da se vratio u tim, nego je još ucenjivao selektora. Svoj povratak je uslovio izbacivanjem Nubela i ubacivanjem Jonasa Urbiga iz Bajerna kao trećeg golmana.

Kompromis je nađen na način da je Urbig putovao sa selekcijom na Svetsko prvenstvo ali nije bio među 26 igrača.

Fudbalski savez Nemačke je demantovao ove navode iz medija, tvrdeći da unutar nacionalnog tima nije bilo nikakvih problema.