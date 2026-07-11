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Norvežanin Kristijan Kaš, koji dugi niz godina živi i radi u Beogradu, pozvao je sve zainteresovane sugrađane da mu se dridruže u subotu 10. jula u 23 časa na Kalemegdanu.

Povod je utakmica četvrtfinala na Svetskom prvenstvu između Norveške i Engleske.

1/3 Vidi galeriju Kristijan Kaš Foto: Privatna arhiva, Zorana Jevtić, Printscreen

- Braćo i sestre, pomaže Bog. Ja sam ovde na Kalemegdanu, evo ga Novi Beograd, evo ga veliki ekran. U subotu od 23 sata, uništićemo Englesku. Pridružite mi se, učiću vas veslanje. Uništićemo Englesku, biće dobra žurka. Pridružiti mi se na Kalemegdanu - rekao je Kars u videu objavljenom na njegovom Instagram nalogu.

Kaš je prvi put u Srbiju došao kao NATO oficir, ali je, kako sam kaže, "nakon ličnog i ideološkog preobražaja postao otvoreni kritičar "Alijanse" i podržavalac srpskih geopolitičkih interesa".

- Verujem da je ova utakmica idealna prilika za druženje. Želim da organizujem okupljanje na Kalemegdanu koje je u duhu patriotizma, poštovanja prema sopstvenom poreklu i podrške srpskim interesima. Na okupljanje dolazim u dresu Erlinga Halanda i sa velikom norveškom zastavom, što će biti vizuelni simbol našeg okupljanja. Kako sam već najavio, plato na Kalemegdanu će psotati mesto gde ću naše goste, Srbe i sve zaljubljenike u fudbal, učiti kako da veslaju kao pravi Vikinzi i zajedno sa mnom otpevaju legendarnu norvešku pesmu "Sve za Norvešku - dodao je.

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