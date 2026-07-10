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Erling Haland važi za nekoga ko je pred kamerama uvek nasmejan i spreman za šalu, pa je zato sve šokiralo njegovo besno izdanje iz miks zone. Snimak na kojem Norvežanin gubi živce momentalno je postao viralan i zapalio je društvenu mrežu "Iks".

Golgeter je pre toga uredno stao i odgovorio na pitanja svih okupljenih medija, ali novinarima iz jedne argentinske redakcije to nije bilo dovoljno, pa su pokušali da izvuku nešto ekskluzivniji komentar dok je on već odlazio.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

„Kako se osećaš, Holande?“, doviknuli su mu u prolazu.

„Pa upravo sam tamo pričao 15 minuta!“, odbrusio im je vidno iznervirani napadač, mašući rukama u znak nezadovoljstva.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Podsetimo, Norvešku u subotu čeka paklen meč protiv Engleske za ulazak u polufinale Svetskog prvenstva, a bolji iz tog duela ići će na pobednika meča između Argentine i Švajcarske.