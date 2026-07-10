Slušaj vest

Erling Haland važi za nekoga ko je pred kamerama uvek nasmejan i spreman za šalu, pa je zato sve šokiralo njegovo besno izdanje iz miks zone. Snimak na kojem Norvežanin gubi živce momentalno je postao viralan i zapalio je društvenu mrežu "Iks".

Golgeter je pre toga uredno stao i odgovorio na pitanja svih okupljenih medija, ali novinarima iz jedne argentinske redakcije to nije bilo dovoljno, pa su pokušali da izvuku nešto ekskluzivniji komentar dok je on već odlazio.

Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

„Kako se osećaš, Holande?“, doviknuli su mu u prolazu.

„Pa upravo sam tamo pričao 15 minuta!“, odbrusio im je vidno iznervirani napadač, mašući rukama u znak nezadovoljstva.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Podsetimo, Norvešku u subotu čeka paklen meč protiv Engleske za ulazak u polufinale Svetskog prvenstva, a bolji iz tog duela ići će na pobednika meča između Argentine i Švajcarske.

Ne propustiteFIFA WC 2026OPORAVAK KLJUČ USPEHA: Sve se rešava u 72 sati između mečeva...
Mundijal 2026, Erling Haland, Norveška, Irak
FIFA WC 2026HALANDOVA DVOJNICA JE INTERNET SENZACIJA: Video Ruskinje za jedan dan ima 50 miliona pregleda
Mundijal 2026, Erling Haland, Halandova dvojnica
FIFA WC 2026KAKO JE STVORENA PAKLENA MAŠINA - NAJOPASNIJI NAPADAČ NA SVETU: Zbog njega je ceo Brazil u suzama! Ovo je životna priča Erlinga Halanda...
Mundijal 2026, Erling Haland, Brazil, Norveška
FIFA WC 2026HALAND JEDE ŽIVOTINJSKU JETRU I SRCE! Sa dva gola izbacio Brazil, DOMINIRA na Mundijalu, a kada čujete kako se hrani OSTAĆETE U ŠOKU!
Mundijal 2026, Erling Haland

00:20
Haland ima dvojnicu u Rusiji Izvor: Privatna arhiva