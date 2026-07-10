Poznati fudbalski analitičar pričao je o utakmici Španija - Belgija
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BOGDANOVIĆ ŠOKIRAN U STUDIJU: Nije mogao da veruje kada je čuo ovu vest
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Fudbalski analitičar Rade Bogdanović iznenađen je sastavom Španije za meč protiv Belgije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.
Selektor Luis de la Fuente je napravio samo jednu izmenu u timu, ali veoma bitnu, u veznom redu.
Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen
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Na pitanje, da li očekuje više od Španije, Bogdanović je rekao.
- Kada ekipa odigra pet utakmica i ne primi gol, onda šta čovek da očekuje više? Ova španska selekcija je perfekcija, brutalni su.
De la Fuente je izostavio iz početnog sastava Pedrija, na šta je reagovao Bogdanović.
- Spektakl od sastava, selektor Španije je najboljeg veznog igrača na svetu stavio na klupu. Što ga je stavio, ne znam. Ali, selektoru svaka čast. Staviti Pedrija na klupu, moraš da imaš ozbiljan kredibilitet, obraz i objašnjenje.
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