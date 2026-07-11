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Kako se bliži finiš Svetskog prvenstva, tako raste i interesovanje širom sveta, a posebno u zemljama učesnicama.

Nema dileme da utakmica Norveška - Engleska privlači najveću pažnju kada su u pitanju četvrtfinalne utakmice.

Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U prilog tome ide i priča o verovatno najneobičnijoj opkladi u istoriji Mundijala.

Nacionalne avio-kompanije iz ove dve zemlje, otišle su toliko daleko da su se kladile da će zameniti logotipe na Instagramu na jedan dan ako njihov tim pobedi.

"Hej, Britiš ervejz, da li hoćete da se opkladimo? Ako Norveška pobedi, da li hoćete da zamenite svoj logo na Instagramu u nedelju na jedan dan? I obrnuto! Dogovor?", poručili su Norvežani.

Usledio je urnebesan odgovor Britanaca: "Nemojte da nudite opkladu kada ne možete da pobedite".

Ipak, uz malo nećkanja, Britanci su pristali da se klade.

Utakmica između Norveške i Engleske igra se u subotu od 23 časa u Majamiju.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport