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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala su u polufinale Mundijala pošto je večeras u spektakularnoj utakmici pobedila selekciju Belgije rezultatom 2:1!

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Ovo su najzanimljviji momenti sa večerašnje utakmice:

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Ines Garsija, devojka Lamina Jamala Izvor: instagram/ineesgaarcia