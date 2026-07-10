Au, kakvu smo utakmicu gledali. Mikel Merino je heroj Španije. Igrao se 88. minut kada je Pau Kubarsi šutirao, a golman Belgije napravio strašan kiks pošto je kratko odbio loptu na koju je natrčao Merino.
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KIKS BELGIJSKOG GOLMANA U 88. MINUTU I BRUTALNA KAZNA MERINA ZA POLUFINALE MUNDIJALA! Ovako je Španija srušila Belgiju - pogledajte NAJZANIMLJIVIJE MOMENTE!
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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala su u polufinale Mundijala pošto je večeras u spektakularnoj utakmici pobedila selekciju Belgije rezultatom 2:1!
Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
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Ovo su najzanimljviji momenti sa večerašnje utakmice:
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