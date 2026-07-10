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Iskusni delilac pravde ukrao je šou sredinom prvog poluvremena kada je, potpuno nehotice, upropastio opasan napad "Crvene furije".

Dok su Španci pleli mrežu oko kaznenog prostora rivala, Oliver se postavio na pogrešno mesto i našao direktno na putu Daniju Olmu. Vezista Španije nije uspeo da "ukoči", pa je usledio žestok sudar.

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Olmo je nakon bliskog susreta sa sudijom završio van balansa, što su Belgijanci momentalno iskoristili da ugrabe loptu i povuku kontru. Ipak, engleski arbitar je morao da dune u pištaljku i stopira igru, pošto pravila jasno nalažu da se akcija prekida ako sudija direktno utiče na promenu poseda.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: