Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije vode veliku bitku u Los Anđelesu za plasman u polufinale na Svetskom prvenstvu.

Kuriozitet meča je da je Španija prvi put na Mundijalu primila gol. Zaslužan za to je Šarl de Ketelare koji je na fantastičan način posle centaršuta glavom matirao Simona.