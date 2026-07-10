FIFA WC 2026
OVO JE PRVI GOL KOJI JE ŠPANIJA PRIMILA NA MUNDIJALU: De Ketelare na magičan način pronašao put do mreže
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Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije vode veliku bitku u Los Anđelesu za plasman u polufinale na Svetskom prvenstvu.
Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
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Posle prvih 45 minuta rezultat je izjednačen - 1:1.
Kuriozitet meča je da je Španija prvi put na Mundijalu primila gol. Zaslužan za to je Šarl de Ketelare koji je na fantastičan način posle centaršuta glavom matirao Simona.
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