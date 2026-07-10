Za plasman u finale, Španija će se boriti protiv Francuske.
FIFA WC 2026
OVAKO JE MERINO NOKAUTIRAO BELGIJU U 88. MINUTU: Pogodak za eksploziju slavlja i polufinale Španije
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Fudbalska reprezentacija Španija plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Los Anđelesu, u četvrtfinalu, pobedila Belgiju 2:1 (1:1).
Španija je svih 90 minuta bila mnogo bolja od Belgije, ali je do pobede stigla tek u 88. minutu, kada je Mikel Merino iskoristio veliku grešku belgijskog golmana Sena Lamensa, koji je posle jednog udarca sa dvadesetak metara reagovao gotovo amaterski.
Pogledajte gol Merina:
Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
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