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Fudbalska reprezentacija Španija plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Los Anđelesu, u četvrtfinalu, pobedila Belgiju 2:1 (1:1).

Španija je svih 90 minuta bila mnogo bolja od Belgije, ali je do pobede stigla tek u 88. minutu, kada je Mikel Merino iskoristio veliku grešku belgijskog golmana Sena Lamensa, koji je posle jednog udarca sa dvadesetak metara reagovao gotovo amaterski.

Pogledajte gol Merina:

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

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