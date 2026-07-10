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Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto su u Los Anđelesu pobedili Belgiju sa 2:1.Španija je povela u 30. minutu golom Fabijana Ruisa, da bi u 41. minutu izjednačio Šarl de Ketelare.

Gol za treći plasman Španije u polufinale Svetskog prvenstva postigao je Mikel Merino u 88. minutu.

Deluje da je glavni krivac za to golman Sene Lamens koji je zamenio povređenog Tiba Kurtou u 71. minutu. Rade Bogdanović je stao u odbranu čuvara mreže Mančester Junajteda.

"Moramo da napomenemo da je Kurtoa izašao, ušao rezervni golman nezagrejan. Sigurno je bio i pod određenim pritiskom jer odavno nije branio. Ovaj kiks, to se golmanima dešava. To je najveća tuga, jer se njihov kiks vidi. Kada napadač promaši šansu i veznjaci odigraju loše, imaju prostora da se kamufliraju, da zavaraju publiku i trenera, da lažu i mažu. Golman ne može", rekao je Bogdanović u studiju RTS.

Posebnu pohvalu Bogdanović je imao na račun selektora Luisa de la Fuentea za sve što radi sa selekcijom Španije.

"Primer Španca posvećenog fudbalu, čoveka koji je selektor u fudbalskoj zemlji koja ima sistem. Stisnuti, pa ne pozvati nijednog igrača iz Real Madrida. Stavljati i vaditi zvezde, da ima autoritet i kredibilitet. Može samo neko sa velikim fudbalskim znanjem, ko ima autoritet znanja", zaključio je Bogdanović.

U polufinalu Svetskog prvenstva Španija će igrati protiv Francuske, a utakmica je zakazana za 14. jul na stadionu u Dalasu od 21.00 po srednjoevropskom vremenu.

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia