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Minuti su delili Belgiju od produžetaka protiv Španije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

 A onda se pojavio španski džoker Mikel Merino i u 88. minutu pogodio za pobedu Crvene furije.

Golu Merina prethodila je katastrofalna greška rezerviste Sena Lamensa, koji je u 71. minutu zamenio povređenog Tiboa Kurtou.

I dok je Lamens razapet na stubu srama u belgijskoj javnosti, najveća podrška stigla je upravo od njegovog kolege.

Kurtoa je posle meča bio taj koji je došao do Lamensa i zagrlio ga.

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