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Ponekad se čini da nam život, u ovom slučaju fudbal, šalju jasne signale šta će se desiti.

Naravno, titule se ne osvajaju sujeverjem ili običnom statistikom, već na terenu, ali zaista nekoliko čudnih sličnosti spaja Mundijal 2010 i Mundijal 2026 koji naginju mišljenju da bi Španija mogla da se okiti nazivom "šampion sveta".

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Španije savladala je u petak uveče Belgiju i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva.

Aktuelni evropski šampion će u najavljenom spektaklu 14. jula u Dalasu igrati protiv Francuske za finale.

Španija je tek jedna od osam selekcija koje su prethodna 22. izdanja Mundijala stizali do titule. Bilo je to 2010. godine kada je Južna Afrika bila domaćin.

Neverovatan broj podataka spaja tu 2010. godinu i ovu 2026. godinu.

- Španija je i 2010. i 2026. godine igrala u Grupi H

- Mundijal 2010. je počeo 11. juna, baš kao i Mundijal 2026.

- Mundijal 2010. godine otvorili su Meksiko i Južna Afrika, baš kao i ovogodišnji

- Španija je 2010. na Mundijal stigla kao aktuelni šampion Evrope, baš kao što je to slučaj i sada

No, ni ovo nije sve. Postoje podaci koji nisu direktno vezani za Španiju, ali su veoma zanimljivi.

- Selektor Havijer Agire je preuzeo Meksiko pred SP 2010, a tako je bilo i ove godine.

- Žoze Murinjo je postao trener Reala 2010. godine, a sada je ponovo postao trener madridskog kluba

- Atletiko iz Madrida je izgubio finale Kupa kralja, baš kao i ove godine

Za neke čista koincidencija, za one koji naginju predestinaciji, dokaz da je sudbina unapred zapisana i određena, ili dokaz da se istorija ponavlja.

Bilo kako bilo, javnost sada ima dodatni motiv da isprati završnicu Svetskog prvenstva, a to je najbolje uraditi na stranicama Kurir sporta.

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