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Španski fudbalski reprezentativac Mikel Merino izjavio je u Inglvudu da je veoma srećan zbog plasmana svog tima u polufinale Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale SP, pošto su u četvrtfinalu pobedili Belgiju rezultatom 2:1.

Španija je povela u 30. minutu pogotkom Fabijana Ruiza, da bi u 41. minutu izjednačio Šarl de Ketelar. Pobedu Španiji doneo je Merino golom u 88. minutu.

"Jednostavno sam srećan. Još ne mogu da verujem. Već sam razmišljao o produžecima, a onda se to ponovo dogodilo. Izgleda da slučajnosti ne postoje, ako si spreman. Lopta je ponovo stigla do mene. Veoma sam srećan", rekao je Merino posle meča sa Belgijom, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Merino je pre četiri dana doneo pobedu Španiji na duelu osmine finala SP protiv Portugala i to golom u 90+1. minutu.

"Nadam se da će ovo da se nastavi, zaista se nadam, ali videćemo. Ostvarenje je sna biti na dve utakmice od titule svetskog šampiona. To je nešto što ujedinjuje celu zemlju, pa i ceo svet, jer je fudbal tako divan. Svi prate ove utakmice, tako da je čast pružiti radost tolikom broju ljudi - ne samo u Španiji, već i u ostatku sveta", dodao je španski fudbaler.

Španija će u polufinalu SP igrati protiv Francuske.

"To će biti duel dva vrhunska tima. Idemo dalje sa željom da napravimo uspeh na meču sa Francuskom", istakao je Merino.