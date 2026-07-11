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Večeras nas očekuje i direktan okršaj ponajboljih napadača današnjice - Erling Haland napada Engleze, dok Hari Kejn ide na Norvežane.

Ako izuzmemo Kilijana Mbapea, malo ko je tokom poslednjih godina mogao da parira Halandu i Kejnu. Upravo ovaj trio, uz neprikosnovenog Lionela Mesija, juri "zlatnu kopačku" na Mundijalu. Mesi i Mbape su postigli po osam golova, Haland je mrežu tresao sedam puta, dok je Kejn upisao šest pogodaka.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kejn o Halandu: On je prava mašina i zver

Na konferenciji uoči duela protiv Halanda, Kejn je dobio pitanje - koji je napadač bolji?

"Na to pitanje je nemoguće da ja odgovorim. Pre svega, mislim da smo mi potpuno drugačiji igrači. Iako smo obojica centralni napadači, na toj poziciji mogu da igraju potpuno različiti profili fudbalera, da budem potpuno iskren. Erling ima neverovatne golgeterske rekorde. Fizički je prava mašina, zver. Upravo te brojke najbolje potvrđuju da je i njegova završnica na najvećem mogućem nivou", izjavio je Kejn.

"Ja sam drugačiji tip napadača"

Kapiten Engleske se potom osvrnuo i na sopstveni stil igre.

"Iako i ja postižem dosta golova, sebe vidim kao drugačijeg napadača. Razlika je možda u tome što ja malo češće volim da budem uključen u igru i u kontaktu sa loptom, a ne da budem samo klasična 'devetka', pa mislim da nas je zbog toga teško porediti. Ipak, gajim ogromno poštovanje prema Halandu kao velikom profesionalcu i rivalu. Njegove igre poslednjih godina govore same za sebe i on je fantastičan napadač, pa se nadam da će na ovoj utakmici ostati 'tih'", naglasio je Hari Kejn.

Utakmica između Engleske i Norveške na programu je večeras od 23.00 časova.

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