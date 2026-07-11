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U polufinalu Svetskog prvenstva gledaćemo reprizu prošlogodišnjeg polufinala Eura, pošto je plasman među četiri najbolje ekipe obezbedila reprezentacija Španije, koja će snage odmeriti sa Francuskom. Prošlog puta, na krilima Lamina Jamala, Španci su slavili rezultatom 2:1.

Neverovatno zvuči podatak da Španci na poslednja dva velika takmičenja (Evropsko i Svetsko prvenstvo) imaju impresivan skor od 12 pobeda, jednog remija i nula poraza. Još bizarniji je podatak da su jedina selekcija koja je uspela da ostane neporažena protiv "Crvene furije" - Zelenortska Ostrva!

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Podsetimo, tim Luisa de la Fuentea je pre dve godine u Nemačkoj redom rušio sve protivnike. U grupnoj fazi su savladani Hrvatska (3:0), Italija (1:0) i Albanija (1:0), dok su u eliminacionoj fazi pred Špancima padali Gruzija (4:1), Nemačka (2:1), Francuska (2:1) i na kraju Engleska u borbi za trofej (2:1).

Pomenuta Zelenortska Ostrva otkinula su bod Špancima na otvaranju ovog Mundijala (0:0), ali je "furija" nakon toga upisala sve same pobede - redom su padali Saudijska Arabija, Urugvaj, Austrija, Portugal i konačno Belgija.

Naredni protivnik ponovo je selekcija Francuske, pa ostaje da se vidi da li će De La Fuente doživeti svoj prvi neuspeh na klupi Španije kada su u pitanju najveći turniri.

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