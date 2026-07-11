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Legendarni brazilski napadač Ronaldo (49) otvorio je dušu i progovorio o izuzetno mračnom periodu kroz koji je prolazio pošto je 2011. godine doneo odluku da okači kopačke o klin. Iako je tada imao tek 34 godine, hronične povrede i narušeno zdravlje primorali su ga da završi karijeru.

"Kada se oprostite od fudbala, preplavi vas osećaj kao da ste izgubili nekog veoma bliskog. Suočio sam se sa kliničkom depresijom i ozbiljnim viškom kilograma. Taj prelazak u 'običan' život bio je neverovatno bolan", priznao je Ronaldo.

1/5 Vidi galeriju Ronaldo na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Fenomen koji je promenio moderni fudbal

Svet će Ronalda uvek pamtiti kao dvostrukog svetskog prvaka sa Brazilom i jednog od najdominantnijih golgetera svih vremena. Iako je njegova profesionalna karijera trajala čak 18 godina, utisak je da je zbog stravičnih povreda kolena i čestih operacija na vrhuncu bio kraće nego što je mogao da bude.

Svoje najblistavije partije pružao je u dresu "Sleasaoa", kao i nastupajući za evropske velikane:

PSV Ajndhoven i Barselonu

Inter i Real Madrid

Pred sam kraj karijere nosio je dres Milana, da bi poslednje fudbalske korake napravio u domovini, igrajući za Korintijans do 2011. godine.

"Sama pomisao na to da više nikada nećete izaći na teren je razarajuća. Tek sa vremenom shvatite da život nudi i druge puteve i da morate pronaći novu svrhu. Ipak, ta praznina zbog prestanka takmičenja dugo me je progonila", otkrio je Brazilac u podkastu "Futebol Legends".

1/7 Vidi galeriju Frizura koja je obeležila Mundijal 2002. godine. Foto: MATTHIAS SCHRADER / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Nesrećni defanzivci i Ibrahimovićevo divljenje

Nadimak "Fenomen" savršeno oslikava magiju koju je posedovao. Neki njegovi potezi u punom trku bili su toliko brzi da ih je ljudsko oko jedva registrovalo. Čak i kada se borio sa viškom kilograma, njegova eksplozivnost sa loptom činila ga je nerešivom enigmom za svaku odbranu sveta. U eri znatno grubljeg fudbala i lošijih terena, on je bio avangarda – spektakl kakav pre njega nije viđen.

Koliko je bio cenjen među kolegama možda najbolje opisuju reči Zlatana Ibrahimovića:

"Ronaldo je za mene najveći ikada, bio je na nivou Pelea. Igrač takvog kalibra se više ne rađa."

Oni stariji ljubitelji fudbala dobro pamte i čuveni Zlatanov pogled pun strahopoštovanja upućen Brazilcu pre početka jednog milanskog derbija.

Ronaldo Nazario Foto: firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Poslovna imperija i sukob sa navijačima

Nakon igračke karijere, Ronaldo je ostao u fudbalskim vodama kroz biznis. On je 2018. godine postao većinski vlasnik španskog Valjadolida za 30 miliona evra, dok je 2021. investirao 70 miliona dolara u brazilski Kruzeiro.

Ipak, njegove predsedničke avanture privedene su kraju:

Kruzeiro: Prodao je svoj udeo 2024. godine, zadržavši samo funkciju u upravnom odboru.

Valjadolid: Nakon velikih pritisaka i protesta navijača, koji su tražili njegov odlazak zbog loših rezultata, Ronaldo je 2025. godine prodao klub američkim investitorima za 35 miliona evra.

Kritike navijača Španije bile su opravdane, s obzirom na to da je Valjadolid tokom ove decenije konstantno šetao između prve i druge lige (ispadao u sezonama 2022/23 i 2024/25). Poslednji takmičarski ciklus klub je završio grčevitom borbom za opstanak u španskoj "Segundi", gde su na jedvite jade uspeli da sačuvaju drugoligaški status.

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