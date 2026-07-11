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Fudbalski svet zavijen je u crno. Reprezentativac Južne Afrike i zvezda tamošnjeg fudbala, Džejden Adams, preminuo je u 25. godini života, prenose svetski mediji.

Vezista ekipe Mamelodi Sandauns preminuo je odmah posle Mundijala gde je bio starter u prve dve utakmice za svoju zemlju. Vratio se sa Svetskog prvenstva i pronašli su ga mrtvog, a planetu je šokirala vest o ovoj tragediji.

1/6 Vidi galeriju Džejden Adams Foto: Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia, Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jose Breton/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jeziva koincidencija pre tragedije

Adams, koji je upisao devet nastupa za nacionalni tim, manje od 24 sata pre nego što je vest o njegovoj smrti odjeknula u javnosti, podelio je fotografiju sa svojom devojkom na društvenim mrežama. Njegova partnerka Akila objavila je njihovu zajedničku fotografiju u petak, ne sluteći kakva će ih tragedija zadesiti.

Iznenadni odlazak mladog fudbalera šokirao je i duboko potresao fudbalsku javnost širom sveta, a poruke saučešća i podrške porodici stižu sa svih strana. Zvanični uzrok smrti još uvek nije saopšten.

Trener potvrdio tužne vesti

Tužnu vest potvrdio je Brendin Džonson, jedan od Adamsovih trenera, koji se u ime porodice obratio javnosti i zamolio za privatnost u ovim teškim trenucima.

- Sve je još previše sveže. Rana je i dalje otvorena. Porodica ne želi da je bilo ko uznemirava jer jednostavno nisu u stanju da razgovaraju. Ova vest je sve šokirala. Tek se vratio sa Svetskog prvenstva, a onda je stigla ova strašna vest - rekao je on, pa dodao:

Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

- Čuo sam se s njim u četvrtak. Bio je pun pozitivne energije i srećan što se vratio kući posle turnira. Radovao se onome što ga čeka, posebno nakon što je osvojio titulu šampiona Afrike sa svojim klubom. Želeo je da što više vremena provede sa porodicom. Ostao sam bez reči. Mogu samo da potvrdim da nas je napustio. Niko nije mogao da očekuje ovako nešto.

Biografija

Adams je bio jedan od najperspektivnijih fudbalera Južne Afrike. Nastupao je za Mamelodi Sandauns, sa kojim je osvojio titulu prvaka Afrike, dok je u dresu nacionalnog tima predstavljao svoju zemlju i na Mundijalu.

Adams je upisao tri meča na Svetskom prvenstvu, protiv Meksika je u igri bio 61 minut, protiv Češke 45, dok je u duelu sa Južnom Korejom na terenu proveo deset minuta. Protiv Kanade nije ulazio u igru.

Ukupno je odigrao devet mečeva za nacionalni tim i postigao je jedan gol.

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